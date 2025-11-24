RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Виноробство

Виноробство
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:40

Виноробство

  Banderlog написав: В єс нам навіть місце в харчовій промисловості віддають неохоче. Не кажучи про виноробство)

Виноробство в Україні ?
Ти кагору знову перебрав ?

Бо европейский кагор і кагор в совку-постсовку - це геть різні вина

Кагор французський - це сухе червоне вино
Кагор совковий - це додавання багато сахару+багато спирту до жмиху[/quote]
шо не так з виноробством в Україні?
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Виноробство в Україні ?

В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...
  ЛАД написав:говорить просто нет смысла - никто не поймёт. Поэтому и не говорят. А

Особливо цікаво звучить на фоні "кубанської балачки", яка точно 100% не Українська мова
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:52

Виноробство

  Banderlog написав:шо не так з виноробством в Україні?

Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )

Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:03

  pesikot написав:
  Banderlog написав:шо не так з виноробством в Україні?

Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )

Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )

Ну начнем з того що ти поняття не маєш який добрий церковний кагор...
Але нехай ти правий і я б пю "чорнило". Що це міняє в тому що єс забороняє його Україні виробляти? :lol:
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:08

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Виноробство в Україні ?

В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...

Євроасоціація привела до вирубки виноградників в Україні. Це законодавчий тиск щоб роздавити Україну як конкурента.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:10

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:шо не так з виноробством в Україні?

Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )

Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )

Ну начнем з того що ти поняття не маєш який добрий церковний кагор...
Але нехай ти правий і я б пю "чорнило". Що це міняє в тому що єс забороняє його Україні виробляти? :lol:


Да по тобі видно "який добрий церковний кагор..." ))
Оте чорнило солодке та кріплене )

А хіба ЄС українській кагор забороняє ?
Якщо чорнило, то зрозуміло, чому забороняє
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:10

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:шо не так з виноробством в Україні?

Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )

Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )

Ну начнем з того що ти поняття не маєш який добрий церковний кагор...
Але нехай ти правий і я б пю "чорнило". Що це міняє в тому що єс забороняє його Україні виробляти? :lol:

а детальніше? що нам де забороняють виробляти?..
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:що нам де забороняють виробляти?..

та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".


аиробляти чи називати ?
назвати їх бренді та ігристим проблем нема
Як я розумію справа в більше у сортах винограду - ізабельних та "європейських"
в Албанії припинили виробництво коньяка "Скандерберг" - назвали бренді, мінімально змінили рецептуру
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:20

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Виноробство в Україні ?

В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...

Євроасоціація привела до вирубки виноградників в Україні. Це законодавчий тиск щоб роздавити Україну як конкурента.


Та ти шоо ...

Це ж не антиалкогольна кампанія в твоєму улюбленому совку, призвела до вирубки виноградників

Кажуть, в Криму, навіть, тоді хтось повісився
