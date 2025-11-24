|
Виноробство
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:40
Banderlog написав:
В єс нам навіть місце в харчовій промисловості віддають неохоче. Не кажучи про виноробство)
Виноробство в Україні ?
Ти кагору знову перебрав ?
Бо европейский кагор і кагор в совку-постсовку - це геть різні вина
Кагор французський - це сухе червоне вино
Кагор совковий - це додавання багато сахару+багато спирту до жмиху[/quote]
шо не так з виноробством в Україні?
Banderlog
- Повідомлень: 4029
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
2
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:45
pesikot написав:
Виноробство в Україні ?
В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...
ЛАД написав:
говорить просто нет смысла - никто не поймёт. Поэтому и не говорят. А
Особливо цікаво звучить на фоні "кубанської балачки", яка точно 100% не Українська мова
Дюрі-бачі
- Повідомлень: 5711
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 909 раз.
- Подякували: 641 раз.
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:52
Banderlog написав:
шо не так з виноробством в Україні?
Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )
Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )
pesikot
- Повідомлень: 12753
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 22 лис, 2025 16:03
pesikot написав: Banderlog написав:
шо не так з виноробством в Україні?
Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )
Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )
Ну начнем з того що ти поняття не маєш який добрий церковний кагор...
Але нехай ти правий і я б пю "чорнило". Що це міняє в тому що єс забороняє його Україні виробляти?
Banderlog
- Повідомлень: 4029
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
2
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 16:08
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Виноробство в Україні ?
В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...
Євроасоціація привела до вирубки виноградників в Україні. Це законодавчий тиск щоб роздавити Україну як конкурента.
Востаннє редагувалось Banderlog
в Суб 22 лис, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
- Повідомлень: 4029
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
2
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 16:10
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
шо не так з виноробством в Україні?
Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )
Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )
Ну начнем з того що ти поняття не маєш який добрий церковний кагор...
Але нехай ти правий і я б пю "чорнило". Що це міняє в тому що єс забороняє його Україні виробляти?
Да по тобі видно "який добрий церковний кагор..." ))
Оте чорнило солодке та кріплене )
А хіба ЄС українській кагор забороняє ?
Якщо чорнило, то зрозуміло, чому забороняє
pesikot
- Повідомлень: 12753
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 22 лис, 2025 16:10
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
шо не так з виноробством в Україні?
Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )
Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )
Ну начнем з того що ти поняття не маєш який добрий церковний кагор...
Але нехай ти правий і я б пю "чорнило". Що це міняє в тому що єс забороняє його Україні виробляти?
а детальніше? що нам де забороняють виробляти?..
Shaman
- Повідомлень: 10604
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
1
4
5
Додано: Суб 22 лис, 2025 16:11
Shaman написав:
що нам де забороняють виробляти?..
та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".
Дюрі-бачі
- Повідомлень: 5711
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 909 раз.
- Подякували: 641 раз.
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 16:16
Дюрі-бачі написав:
та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".
аиробляти чи називати ?
назвати їх бренді та ігристим проблем нема
Як я розумію справа в більше у сортах винограду - ізабельних та "європейських"
в Албанії припинили виробництво коньяка "Скандерберг" - назвали бренді, мінімально змінили рецептуру
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 22 лис, 2025 16:19, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
- Повідомлень: 4799
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 16:20
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Виноробство в Україні ?
В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...
Євроасоціація привела до вирубки виноградників в Україні. Це законодавчий тиск щоб роздавити Україну як конкурента.
Та ти шоо ...
Це ж не антиалкогольна кампанія в твоєму улюбленому совку, призвела до вирубки виноградників
Кажуть, в Криму, навіть, тоді хтось повісився
pesikot
- Повідомлень: 12753
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
