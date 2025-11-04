|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10...
Додано: Вів 25 лис, 2025 08:08
Пропонуємо до обговорення:
На популярність професій у майбутньому впливає буквально все — штучний інтелект, автоматизація, проблеми екології, доповнена реальність і, звичайно ж, пандемія та нові штами вірусу.
Дивися повний текст ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
R2
- Робот новин
Додано: Вів 25 лис, 2025 08:08
Агроном, сантехнік, електрик, будівельник зникнуть в найближчі 10 років? Моторист СТО, лікар, вчитель....не стаття а маразм
vmartyn2204
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:33
Тобто професія військового в Україні в найближчі 10 років не буде затребувана. Це говорить про рівень тих дурнів що робили це дослідження.
angra
