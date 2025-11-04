RSS
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 08:08

ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10...

Пропонуємо до обговорення:
На популярність професій у майбутньому впливає буквально все — штучний інтелект, автоматизація, проблеми екології, доповнена реальність і, звичайно ж, пандемія та нові штами вірусу.

Дивися повний текст
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 08:08

Агроном, сантехнік, електрик, будівельник зникнуть в найближчі 10 років? Моторист СТО, лікар, вчитель....не стаття а маразм
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:33

Тобто професія військового в Україні в найближчі 10 років не буде затребувана. Це говорить про рівень тих дурнів що робили це дослідження.
