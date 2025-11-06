|
|
|
Кросовери, які надійніші за популярний Toyota RAV4
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:04
Пропонуємо до обговорення:
Toyota RAV4 залишається одним із найпопулярніших кросоверів у світі, однак у рейтингу надійності J.D.Power він поступається кільком конкурентам. У свіжому дослідженні модель отримала 77 зі 100 балів — гідний показник, але не найвищий у сегменті.
Дивися повний текст Кросовери, які надійніші за популярний Toyota RAV4
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100662
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|