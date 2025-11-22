|
|
|
Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лис, 2025 21:05
Пропонуємо до обговорення:
До 3 лютого 2026 року продовжили воєнний стан, а з ним і мобілізацію. Згідно із законодавством, на службу можуть призивати військовозобов’язаних чоловіків, які не досягли 60-річчя.
Дивися повний текст Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100669
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 21:05
Ця брехня вже в печiнках. Наприклад в СБС треба молодi. Cтаршим вiдмова. Тому саме старшi стать повноцiнним мясом... I ще цiкавий момент - офiцери МВС, СБУ... Якi щорiчно проходили атестацiю, здавали залiки (вогнева пiдготовка, рукопашний бiй, теорiя ...) мають досвiд спiлкування з людьми, повиннi виконувати накази бовдурiв-кареристiв з купленими дипломами ... (Добровiльно мобiлiзований iнженер промисловоi електронikи, пенсiонер МВС, пiдполковник, без кумовства
-
kvarcit22
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 21.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 21:26
Так і не розкрито «кого призвуть і на які посади»))
Хоча якщо відповідь «будь кого і на будь яку», то тоді норм стаття))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17244
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 29 лис, 2025 08:14
Це теорія. На практиці бусифікують всіх хто не спроможен чинити спротив 3-м мордоворотам - людоловам, або не мае 5000 (8,10) доларів для відкупу від рабства. І срать вони хотіли на стан здоров'я. Ці паскуди ненавидять людей ще більше ніж кацапи...
-
kvakin_alexey
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 29 лис, 2025 12:06
kvakin_alexey написав:
Це теорія. На практиці бусифікують всіх хто не спроможен чинити спротив 3-м мордоворотам - людоловам, або не мае 5000 (8,10) доларів для відкупу від рабства. І срать вони хотіли на стан здоров'я. Ці паскуди ненавидять людей ще більше ніж кацапи...
Ты сегодня зарегестрировался ради этого коментария под этой статьёй ?
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1211
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|271
|
|
|1
|468
|
|
|1
|930
|
|