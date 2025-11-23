RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
ПДВ для ФОПів з доходом понад
1 млн гривень: що готують...

ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень: що готують...
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:05

ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень: що готують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Українським Новинам повідомило джерело, наближене до переговорів з МВФ.

Дивися повний текст
ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень: що готують в рамках нової програми з МВФ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100667
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:05

Флешмоб. Почати масово замовляти на алі різну фігню за 1 доллар, щоб вартість адміністрування податків коштувала в рази дорожче, ніж самі податки.
Nickoss1
 
Повідомлень: 277
З нами з: 10.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
