Про це Українським Новинам повідомило джерело, наближене до переговорів з МВФ.
ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень: що готують в рамках нової програми з МВФ
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:05
ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень: що готують...
Флешмоб. Почати масово замовляти на алі різну фігню за 1 доллар, щоб вартість адміністрування податків коштувала в рази дорожче, ніж самі податки.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:08
Nickoss1
Цей флешмоб не потрібен, там і так таке замовляється в величезній кількості (всіляки чохли, кабелі і т.п.). А от якщо таки для ФОПів введуть ПДВ, то це повний треш для реальних підприємців.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:11
На "двушечку до москви" не вистачає. Як завжди якесь паскудство гетманцева прикривають нібито "вимогами МВФ". Але після початку великої війни ситуація кардинально змінилася не на користь імператора корупції і брехні. Зараз підприємці не бояться їхати в якусь Словаччину (де до речі так звана паушальна система 6% податку і ПДВ від 50т євро) і починати там. Але дурні на всіх фронтах тягнуть Україну до катастрофи.
