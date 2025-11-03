Українці продовжують фінансово підтримувати військо у 2025 році. Зокрема, 64% донатять на ЗСУ та знайомим, які служать, а 42% з них роблять це з кожної зарплатні.
Більшість українців продовжують донатити на ЗСУ — опитування
Додано: Суб 29 лис, 2025 18:17
Доначу регулярно, якщо мій донат збереже життя хоч одному мужику на фронті, це вже велика справа. Донатьте і не в якому разі не купуйте ОВДП, вони їх з бюджету перетворюють на "двушечки до москви", а потім це "двушечки" повертаються ракетами та шахедами по будинкам. До речі, а скільки задонатив гетманцев, татаров, єрмак? Щось ми про таке не чули.
