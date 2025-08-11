|
|
|
Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 гру, 2025 12:55
Пропонуємо до обговорення:
Молодь свідомо відмовляється від генеративного штучного інтелекту, називаючи його неетичним, шкідливим для довкілля та небезпечним для творчості. Рух, який самі учасники називають «веганством штучного інтелекту», набирає популярності після численних дискусій про використання даних для навчання моделей. Вони вважають, що технологія створює нерівні умови та шкодить людській праці.
Дивися повний текст Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ
|
|
