Вів 02 гру, 2025 12:55

Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ

Пропонуємо до обговорення:
Молодь свідомо відмовляється від генеративного штучного інтелекту, називаючи його неетичним, шкідливим для довкілля та небезпечним для творчості. Рух, який самі учасники називають «веганством штучного інтелекту», набирає популярності після численних дискусій про використання даних для навчання моделей. Вони вважають, що технологія створює нерівні умови та шкодить людській праці.

