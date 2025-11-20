|
|
|
Чому у 2026 році буде вигідно купувати вживані електромобілі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 гру, 2025 14:33
Пропонуємо до обговорення:
2026 рік може стати переломним для ринку електромобілів — і не через нові моделі, а завдяки «другому життю» тих, що вже їздять дорогами. Зростання цін, економічна невизначеність, уповільнення інновацій та рекордна хвиля лізингових повернень роблять уживані електрокари найрозумнішою покупкою наступного року.
Дивися повний текст Чому у 2026 році буде вигідно купувати вживані електромобілі
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100675
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 гру, 2025 14:34
Бла бла аффтар фантаст!
За бугром электрички дёшево,а все что везут сюда к укропам то хлам и ширпотреб в три дорого !
Сервис , обслуживание,запчасти ,зарядки тоже в три дорого,это будет выгодно когда пройдет СВО,когда война то это рынок который не контролируется властями и везут хлам и в три дорого,потому что так всегда было в жизни когда идут военные конфликты то все кто могут на этом наживаются!!!
-
aseva9345
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.12.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|620
|
|
|1
|4473
|
|
|2
|4363
|
|