Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Укрпошта» продає понад 700
старих автомобілів (фото)

«Укрпошта» продає понад 700 старих автомобілів (фото)
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:55

«Укрпошта» продає понад 700 старих автомобілів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На «Прозорро.Продажі» стартував розпродаж раритетних авто «Укрпошти». Середній пробіг усіх машин становить близько 470 000 км, а фізичний знос сягає 96%.

