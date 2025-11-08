|
«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:36
Пропонуємо до обговорення:
Після корупційного скандалу в «Енергоатомі», у котрому згадані колишні міністри юстиції та енергетики Герман Галущенко і Світлана Гринчук, стало зрозуміло, що нинішній рівень зарплат топурядовців не здатен утримати їх від бажання мати додатковий заробіток, навіть якщо цей заробіток не зовсім чистий.
Дивися повний текст «Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» — думки експертів
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:06
дати пожиттєво або прирівняти до держзради
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:04
Поки ХТОСЬ а не економіка , буде визначати розміри зарплат - доти будуть як невдоволені тим що мало їм платять так і невдоволені тим що комусь платять БАГАТО
Висновок
Зменшення корупції можливе тільки шляхом лібералізації ринкових правил і денаціоналізація(приватизація) Державних монополій.
