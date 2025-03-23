RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Держмитслужба запровадила
контроль за підсанкційними...

Держмитслужба запровадила контроль за підсанкційними...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:39

Держмитслужба запровадила контроль за підсанкційними...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше застосовано санкції безпосередньо щодо морських суден держави-агресора. Після підписання президентом указу № 860/2025 від 25 листопада Державна митна служба розробила нову систему ідентифікації підсанкційних кораблів.

Дивися повний текст
Держмитслужба запровадила контроль за підсанкційними морськими суднами
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100678
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав закон про контроль над діяльністю...
R2 » Сер 12 лис, 2025 11:21
1 315
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лис, 2025 11:21
salvydas
НБУ посилить контроль за банками через схеми...
R2 » Сер 09 лип, 2025 16:08
1 760
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лип, 2025 18:30
Дюрі-бачі
Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»
R2 » Нед 23 бер, 2025 21:32
1 1078
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 бер, 2025 21:32
Kevin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10162)
02.12.2025 20:42
Юнекс Банк (1605)
02.12.2025 19:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.