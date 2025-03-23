|
|
Держмитслужба запровадила контроль за підсанкційними...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:39
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше застосовано санкції безпосередньо щодо морських суден держави-агресора. Після підписання президентом указу № 860/2025 від 25 листопада Державна митна служба розробила нову систему ідентифікації підсанкційних кораблів.
Дивися повний текст Держмитслужба запровадила контроль за підсанкційними морськими суднами
R2
Робот новин
Повідомлень: 100678
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
