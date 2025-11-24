RSS
Уряд затвердив нові контракти для військових
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 гру, 2025 23:46

Уряд затвердив нові контракти для військових

Пропонуємо до обговорення:
Уряд затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат.

Уряд затвердив нові контракти для військових
