FTX почне виплату компенсацій
великим кредиторам...

FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Нед 07 гру, 2025 01:50

FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам...

Пропонуємо до обговорення:
Основна група кредиторів збанкрутілої біржі FTX почне отримувати виплати 30 травня 2025 року.

Дивися повний текст
FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10227)
07.12.2025 00:02
