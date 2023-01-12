Основна група кредиторів збанкрутілої біржі FTX почне отримувати виплати 30 травня 2025 року.
Дивися повний текст
FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 гру, 2025 01:50
FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня
|