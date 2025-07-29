RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
НКЦПФР зареєструвала випуск
акцій «Київміськбуду»

НКЦПФР зареєструвала випуск акцій «Київміськбуду»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:45

НКЦПФР зареєструвала випуск акцій «Київміськбуду»

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 18 листопада 2025 року ухвалила рішення про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Після цього компанія отримає тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Дивися повний текст
НКЦПФР зареєструвала випуск акцій «Київміськбуду»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100688
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra
R2 » П'ят 10 жов, 2025 14:07
5 761
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 жов, 2025 01:35
dushyn_sergei
Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 і...
R2 » П'ят 25 лип, 2025 10:21
2 1236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лип, 2025 13:08
speedsx
Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10
R2 » П'ят 05 тра, 2023 20:20
1 590
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 20:21
pupil31_nv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.