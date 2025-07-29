|
|
НКЦПФР зареєструвала випуск акцій «Київміськбуду»
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:45
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 18 листопада 2025 року ухвалила рішення про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Після цього компанія отримає тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.
Дивися повний текст НКЦПФР зареєструвала випуск акцій «Київміськбуду»
|
|
|
