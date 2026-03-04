RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
FinAwards 2026

FinAwards 2026
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 09:25

FinAwards 2026

📣 Друзі, стартував прийом заявок на FinAwards 2026 — головну фінансову премію року.
Формат — Формула-1, тож на нас чекають справжні фінансові перегони, де до фінішу прийдуть лише найкращі у своїй справі.

У десятках номінацій змагатимуться банки, МФО, фінтех, страхові, інвесткомпанії, автори контенту про фінанси та інвестиції.

❗️Участь безкоштовна — чекаємо на ваші заявки.
🔗 посилання

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6389
З нами з: 25.01.06
Подякував: 83 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:58

Форумчани!

Премія FinAwards 2026 продовжує приймати заявки.

Нагадуємо, що цьогоріч за рівнем драйву премія нагадуватиме справжню Формулу-1.

У гонці візьмуть участь банки, МФО, страхові, фінтех та інвестиційні компанії, платіжні системи, а також блоги і канали про фінанси.

Зображення

Подайте заявку в числі перших та задайте темп уже на перших колах фінансових перегонів.

👉Подати заявку
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 11:34

Форумчани!

Свята позаду — і перш ніж розпочати рік, зафіксуйте досягнення року, що минув.

Якщо у 2025 році ви запускали круті продукти, сервіси чи фінтех-рішення, якими пишаєтесь, — подайте їх на премію FinAwards 2026.
Зображення
Оберіть номінації, заповніть заявку та готуйтесь до етапу відкритого голосування, що визначить найкращих.

🔗 Долучитись до FinAwards 2026
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:22

Форумчани!

Якщо у 2025 році ви запускали круті продукти, сервіси чи фінтех-рішення, якими пишаєтесь, — подайте їх на премію FinAwards 2026. Участь безкоштовна!
Зображення

Хто може брати участь:

📍 банки й банкіри, інвестори;
📍 МФО, страхові й фінтех-компанії;
📍 провайдери із прийому онлайн-платежів;
📍 автори контенту про фінанси й інвестиції, інфлюенсери.

Оберіть номінації, заповніть заявку та готуйтесь до етапу відкритого голосування, що визначить найкращих.

Долучитись до FinAwards 2026
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:27

Шановні форумчани!

Двигуни ревуть, прапор піднято — на FinAwards стартувало голосування! Цього року фінансовий ринок перетворюється на справжній автодром, де найкращі банки, МФО та фінтех-проєкти змагатимуться за першість на крутих віражах.

На стартовій прямій справжні «FinTech експерти року», які знають, як тиснути на газ інновацій:

🏁 Марина Авдєєва (Арсенал Страхування)
🏁 Валерій Сіроштан (Renome Smart)
🏁 Кирило Хомяков (Binance)
🏁 Гела Слюсарчук (PSP Platon)

Зображення
Хто прийде до фінішу першим? Вирішуєте саме ви!

Як вивести свого фаворита на поул-позишн?

1️⃣ Тисніть на газ і переходьте на сайт: 👉finawards.com.ua
2️⃣ Обирайте потрібну категорію (Банки, МФО, Fintech тощо).
3️⃣ Знаходьте номінацію та тисніть за тих, хто реально «тисне в підлогу» та змінює ринок.

Не стійте на піт-стопі — голосуйте прямо зараз! Старт дано! 🏁
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 12:02

Форумчани, голосування FinAwards 2026 стартувало!

Хто ваш фаворит серед мобільних FinTech-застосунків? Binance, NovaPay, Monto, EasyPay, UNIVER чи інші?

Зображення


Голосуйте на сайті премії до 16 березня:
переходьте в розділ Номінації → FinTech-компанії → Найкращі мобільні FinTech-додатки.

🔗 ПРОГОЛОСУВАТИ
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:47

Форумчани, голосування FinAwards 2026 триває.

У номінації «Експерт року інвестиційного ринку» голосуємо за тих, чий контент завжди містить корисні поради й допомагає орієнтуватись у темі фінансів та інвестицій.

👤 Серед номінантів — Юлія Баткалова, Наталія Орбан, Андрій Журжій, Євген Носальський, Дмитро Карпіловський, Олена Набатова.

Зображення

Хто ваш інфлюенсер? Чиї випуски й пости ви не пропускали впродовж року? Скажіть свою думку.

🔗 Проголосувати
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10889)
04.03.2026 00:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.