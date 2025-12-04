RSS
Зеленський: в Україні немає
жодної живої електростанції

Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:13

Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в українській енергосистемі немає жодної електростанції, яка не постраждала від російських атак.

Дивися повний текст
Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:13
reshetnikov_app

А что ты хотел , любитель повоевать , или мир заключай !!!!
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:14
reshetnikov_app

Или иди в отставку , просрочка
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:21
reshetnikov_app

После отказа от НАТО в Берлине (хотя идиот зеленский мог это сделать в 22-м году в Мюнхене и войны бы не было), теперь приходится плакать , как все плохо , а кто ответит за миллионы погибших Украинцев ?
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:24
reshetnikov_app

Чесно говоря, я не понимаю, как зеленский будет выполнять свои обещания, которые дает американцам.
Он так разогнал этот паровоз победобесия под флангами НАТО и границ 91-го года, что сейчас любое решение вопреки этим тезисам просто не налезет на голову телемарафонщикам из населения.

А ведь НАТО это только 10-я часть того, что придется поменять в общественном дискурсе. Главное - это перемирие для проведения выборов, но без военного положения и мобилизации. А это значит - “штыки в землю”. На фронт больше не вернется никто. И если условия мира не удастся утвердить через референдум, русские просто захватят все без боя. И это - также результат некомпетентной политики зеленского, который довел ситуацию до безвыходной
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:46
trololo

  reshetnikov_app написав:А что ты хотел , любитель повоевать , или мир заключай !!!!


руснява ботня винуватить українців тому, що 3,14*** нас вбивають.
ви нацисти кончені, які брешуть завжди
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:47
trololo

  reshetnikov_app написав:После отказа от НАТО в Берлине (хотя идиот зеленский мог это сделать в 22-м году в Мюнхене и войны бы не было), теперь приходится плакать , как все плохо , а кто ответит за миллионы погибших Украинцев ?


не бреши, тупа підработіна. ненависть плешивого педофіла до України ніяк не залежала від НАТО.
