Президент Володимир Зеленський заявив, що в українській енергосистемі немає жодної електростанції, яка не постраждала від російських атак.
Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:13
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:21
После отказа от НАТО в Берлине (хотя идиот зеленский мог это сделать в 22-м году в Мюнхене и войны бы не было), теперь приходится плакать , как все плохо , а кто ответит за миллионы погибших Украинцев ?
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:24
Чесно говоря, я не понимаю, как зеленский будет выполнять свои обещания, которые дает американцам.
Он так разогнал этот паровоз победобесия под флангами НАТО и границ 91-го года, что сейчас любое решение вопреки этим тезисам просто не налезет на голову телемарафонщикам из населения.
А ведь НАТО это только 10-я часть того, что придется поменять в общественном дискурсе. Главное - это перемирие для проведения выборов, но без военного положения и мобилизации. А это значит - “штыки в землю”. На фронт больше не вернется никто. И если условия мира не удастся утвердить через референдум, русские просто захватят все без боя. И это - также результат некомпетентной политики зеленского, который довел ситуацию до безвыходной
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:46
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:47
не бреши, тупа підработіна. ненависть плешивого педофіла до України ніяк не залежала від НАТО.
