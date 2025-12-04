Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції

Додано: Вів 16 гру, 2025 11:24

Чесно говоря, я не понимаю, как зеленский будет выполнять свои обещания, которые дает американцам.

Он так разогнал этот паровоз победобесия под флангами НАТО и границ 91-го года, что сейчас любое решение вопреки этим тезисам просто не налезет на голову телемарафонщикам из населения.



А ведь НАТО это только 10-я часть того, что придется поменять в общественном дискурсе. Главное - это перемирие для проведения выборов, но без военного положения и мобилизации. А это значит - “штыки в землю”. На фронт больше не вернется никто. И если условия мира не удастся утвердить через референдум, русские просто захватят все без боя. И это - также результат некомпетентной политики зеленского, который довел ситуацию до безвыходной