Президент Володимир Зеленський заявив, що в українській енергосистемі немає жодної електростанції, яка не постраждала від російських атак.
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:13
Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:46
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:47
не бреши, тупа підработіна. ненависть плешивого педофіла до України ніяк не залежала від НАТО.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:02
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:41
"reshetnikov_app, редакція ви будете щось робити із такими ботами."
Ні фінасиуа підзалупники тих хто возить "двишички до москви" вони видаляють тільки критичні українців про владу, кацапськи боти то рідне для їх господарів.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:44
Зеленский рассказывает про какие-то гарантии вместо НАТО “по типу 5-й статьи”, хотя пора давно уже знать, что в этой статье не предусмотрено ничего, кроме “консультаций”. Консультации, безусловно, будут.
Тут можно не сомневаться.
Хотя главная гарантия неповторения войны - это недопущение прихода к власти реваншистских сил и/или сохранение у власти зеленского.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:46
«По територіальному питанню має бути проведено референдум.»
А, вибачте, надра? Стаття 13 Конституції України. Власність народу. По ним не потрібно було коли віддавали?
Йди нах Зеленський. Раптом згадав про Конституцію, як запахло позбавленням влади та миром.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:59
От якщо решетников_йоб напише щось погане про гавнянцева, тоді фінансиуа видалять негайно, але поки він відтворює наративи кацапської пропаганди, все добре, фінанси уа влаштовує.
