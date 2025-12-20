Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:18

в Європі (і для українських інвесторів через іноземних брокерів) доступна ціла низка акумулюючих (Acc) оборонних ETF. Вони відповідають стандарту UCITS, що означає, що вони зареєстровані в ЄС (зазвичай в Ірландії чи Люксембурзі) і автоматично реінвестують дивіденди, що вигідно з точки зору податків та складного відсотка.



​Ось найкращі акумулюючі варіанти станом на грудень 2025 року:



​1. VanEck Defense UCITS ETF (DFEN / DFNE)

​На сьогодні це один із найбільших і найпопулярніших оборонних фондів у Європі.

​Тікер: DFEN (на німецькій Xetra) або DFNE.

​Тип: Акумулюючий.

​Комісія (TER): 0,55%.

​Особливість: Він дає глобальне охоплення (не тільки США, а й Європа, Ізраїль, Південна Корея). Включає такі компанії, як Palantir, Rheinmetall, Leidos.



​2. iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND)

​Новий потужний гравець від BlackRock, який швидко набрав популярність у 2025 році.

​Тікер: DFND.

​Тип: Акумулюючий (є також дистрибутивна версія, тому шукайте з поміткою "Acc").

​Комісія (TER): 0,35% (один із найдешевших).

​Особливість: Фокусується на розвинених ринках. Тут найбільша вага у американських гігантів: GE Aerospace, RTX (Raytheon), Lockheed Martin.



​3. Future of Defence UCITS ETF (ASWC / ASW)

​Фонд від HANetf, який орієнтований на "оборону майбутнього".

​Тікер: ASWC (EUR) або ASWG (USD).

​Тип: Акумулюючий.

​Комісія (TER): 0,49%.

​Особливість: Більший акцент на кібербезпеці та сучасних технологіях. Сюди входять компанії, які забезпечують цифрову оборону країн НАТО.



​4. iShares Europe Defence UCITS ETF (DFNC)

​Спеціалізований фонд, запущений у 2025 році для тих, хто хоче зробити ставку саме на європейське переозброєння.

​Тікер: DFNC.

​Тип: Акумулюючий.

​Комісія (TER): 0,35%.

​Особливість: Тільки європейські компанії (BAE Systems, Rheinmetall, Safran, Leonardo). Це пряма ставка на те, що Європа буде нарощувати власне виробництво незалежно від політики США.

​Порівняння для вибору:





Фонд Кращий для... Регіональний фокус

iShares Global (DFND) Мінімальних витрат і стабільності 70-80% США + Світ

VanEck Defense (DFEN) Глобальної диверсифікації Світ (включаючи Ізраїль)

iShares Europe (DFNC) Ставки на незалежність ЄС 100% Європа

Future of Defence (ASWC) Ставки на кібервійни та софт Глобальний (технологічний)





Чому це важливо зараз? Враховуючи падіння широкого ринку, про яке ми говорили на початку, перехід в акумулюючі фонди дозволяє вам не тільки "пересидіти" турбулентність в захисному секторі, а й не думати про сплату податків на дивіденди щоквартально (особливо актуально для податкового резидентства України).







Оборонні ETF (такі як ITA, PPA або європейський ASML) зараз демонструють стійкість або навіть ріст, тоді як широкі індекси (S&P 500, Nasdaq) падають. Це класична ситуація, коли капітал перетікає в «захисні» сектори через специфічні політичні та геополітичні новини грудня 2025 року.

​Ось 4 основні причини цього феномена:



​1. Ухвалення рекордного оборонного бюджету США (NDAA)

​Саме зараз, у середині грудня 2025 року, Сенат США остаточно ухвалив закон про національну оборону (NDAA).

​Сума: Бюджет зріс до рекордних $900 млрд (це на $8 млрд більше, ніж просив Трамп).

​Для ринку: Це означає гарантовані державні замовлення для таких гігантів, як Lockheed Martin, Raytheon (RTX) та General Dynamics на роки вперед. Інвестори купують акції цих компаній, бо їхні прибутки не залежать від того, чи купують люди нові iPhone, а залежать від державних контрактів.



​2. Ескалація геополітичної напруженості

​ Оборонний сектор традиційно є «хеджем» (страховкою) від війни:

​Близький Схід: Нові авіаудари США по військових об'єктах у регіоні та блокада танкерів біля Венесуели створюють відчуття нестабільності.

​Україна та Європа: Попри розмови про мирні переговори, Конгрес США зафіксував у бюджеті обов'язкову присутність не менше 76 000 військових у Європі та виділив додаткові $400 млн на виробництво зброї для України. Це підтримує попит на продукцію ВПК.



​3. Зміна пріоритетів НАТО

​Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що підтримка союзників по НАТО залежить від їхніх витрат на оборону.

​Це спровокувало справжній «бум» замовлень у європейських оборонних компаній (Rheinmetall, Saab, Leonardo).

​Інвестори очікують, що європейські країни будуть змушені закуповувати американські та власні системи озброєння в набагато більших обсягах, ніж раніше.



​4. Провал технологічного сектору

​Коли акції Nvidia чи Apple падають через страх «бульбашки ШІ», великі фонди не виводять гроші в готівку, а перекладають їх у стабільніші галузі. Оборонка зараз виглядає ідеальним прихистком:

​Стабільність: Державні контракти неможливо раптово скасувати.

​Технологічність: Оборонні компанії зараз самі стають лідерами в ШІ (автономні дрони, системи наведення), але при цьому мають реальну виручку вже сьогодні, а не в далекому майбутньому.

​Резюме: У той час як решта ринку страхається рецесії та високих мит, оборонний сектор отримує "вливання" у майже трильйон доларів. Це робить його одним із найсильніших секторів кінця 2025 року.



До речі, про Палантир.Він є передовою складовою багатьох оборонних фондів.От для dfen ibkr показує, що pltr на 2му місці з понад 8%.А aswc - 4й, 4.7%.Джеміня про ці фонди:Звісно ж, таки прикро, що США цього року різко обмежило підтримку України.Але про оборону вони таки добре думають...Раніше десь бачив, що виділяють на неї майже трлн? 😮 А бюджет мають десь так 8трлн? Треба перевірити числа, бо 1/8 -- то щось дивовижне, на тлі скигнення Європи, що їм 2% важко виділити... І це маючи бахнутих сусідів... 🤦Ще джеміня:У минулі дні бачив як ринок падав -- а оборонні фонди навпаки...А от нині всі ростуть, але, напр., оборонні обійшли всі відомі індекси, лише qqq наблизився:А ще золото цікаво рухається...У США подорожчало.А у сховищах ЄС -- навпаки. 😳Так ніби люди чомусь не вірять у безпеку тих сховищ... 🤔