Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

#<12 Додано: Нед 21 гру, 2025 10:42 Дюрі-бачі написав: Bobua написав: Яка фундамент.цінність битків? Яка фундамент.цінність битків?

Наявність платіжного засобу в який не закладено механізмів примусової девальвації. Цифровий аналог золота (іншого дефіцитного ресурсу).

Але в Бітка є ключова вразливість, яка може помножити його на 0 після того, як квантові комп'ютери стануть загально доступними. Наявність платіжного засобу в який не закладено механізмів примусової девальвації. Цифровий аналог золота (іншого дефіцитного ресурсу).Але в Бітка є ключова вразливість, яка може помножити його на 0 після того, як квантові комп'ютери стануть загально доступними.



Ідея бездевальваційних грошей мені таки подобається.



Девальвація все ще буде можлива, звісно ж. Напр., при скороченні населення -- їжі робитимуть удвічі менше, і отже вона буде вдвічі дорожча.



Але для суч.світу якщо гроші перестануть знецінюватись, то це зменшить надспоживацтво, люди дедалі частіше відкладатимуть споживання на потім, можливо день екологічного боргу наставатиме не серед літа, а значно пізніше...



Втім, навіть у випадку золота я не бачу як воно може бути бездевальваційним.

Його ж постійно добувають нове. І х.з. коли може відбутись прорив у науці, який дозволить дешеву сепарацію золота з морськ.води наприклад. Всім буде мало місця...



А у випадку крипт -- то де там обмеження, якщо їх вже є 100500 видів?

І що заважає зробити і знову майнити 100500 клон навіть моделі первиного біткойна, якщо посполиті аж дуже прикипіли саме до нього душею?

Таке ж саме буде -- “навіщо платити більше”? 😝



Якби і справді раптом з`явився якийсь світовий уряд, вольовим рішення конвертував всі “папер.гроші” на якийсь беземісійний “WorldoCoin”, а увесь інший цифрошлак не визнавав й ігнорував, а податки збирав би відстежуючи шлях транзакцій, і місця де ті WorldoCoin-и накопичуються. Напр., як “податок на надходження”. З примусовим стягненням незалежно де воно лежить. На гарячих чи холодних... Чи включати податок як комісії кожної транзакції? 🤔

Це можна було би назвати беземісійним. А суч.крипти і їхніх “китів”, і “вкладників”, що за центи купували/майнили пачками -- взагалі х.з. як називати..



Але, можливо, навіть з беземісійними грошима збереглась би інвест.діяльність у світі.

Бо беземісійні гроші дорожчали би, щонайбільше, на приріст світової економіки. А приріст міг би бути всього 1-2%, якщо не нуль, або й узагалі від`ємний. Як колись було з єврооблігаціями...

А акції, припустімо, зростали би хоч трішки більше.





Faceless написав: ...

І помножити його на 0 може багато що, в першу чергу зникнення спекулятивного попиту ...І помножити його на 0 може багато що, в першу чергу зникнення спекулятивного попиту



Казино ж у світі як існували століття тому, так і існують...

Люди як зливали у них своє життя в унітаз, так і зливають... 😒











fox767676 написав: ...

з ETF останнім часом зацікавився вангардом - енергетичним VDE та технологічним VT

... ...з ETF останнім часом зацікавився вангардом - енергетичним VDE та технологічним VT...

Вірите, що нафта і газ усе ще будуть вигідні наступні десятиліття? 🤔

Бо все-таки дивує, що путлєр так тупо поліз рогом, не знаючи броду.

Вірите, що нафта і газ усе ще будуть вигідні наступні десятиліття? 🤔

Бо все-таки дивує, що путлєр так тупо поліз рогом, не знаючи броду.

Можливо, таки хотів щось тут встигнути до смерті... Але ж, можливо, і тому, бо щось знав також і про майбутнє нафти-газу, і думав, що далі вже не матиме таких можливостей? 🤔

