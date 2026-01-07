Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<123 Додано: Пон 29 гру, 2025 18:00 Почім нині 30 срібняків? 🤔



А ще кумедний допис бачив десь від криптерів. Вони думають, що всі ті трлн у золотах мають колись почати валитись, і всі побіжать з ними в крипти... 😂😹



Ціни метал. брав тут:

https://www.macrotrends.net/1333/histor ... t?hl=uk-UA

https://www.macrotrends.net/1470/histor ... year-chart



Вони там є і у текст.формі.

Дещо специфічно: “Monthly Closing Price”. Чому так? Чому не середнє за місяць?

Але “маємо те, що маємо“...



Потім порахував середнє за 12міс:

Дата. Золото. Срібло. Зол./Ср.

2025-12-01 $3 490,14 $42,14 82,83

2024-12-01 $2 404,58 $28,13 85,49

2023-12-01 $1 953,69 $23,58 82,86

2022-12-01 $1 798,96 $21,67 83,01

2021-12-01 $1 792,73 $24,97 71,80

2020-12-01 $1 784,66 $20,80 85,81

2019-12-01 $1 405,33 $16,36 85,89

2018-12-01 $1 265,60 $15,64 80,93

2017-12-01 $1 269,34 $17,24 73,64

2016-12-01 $1 249,98 $17,13 72,96

2015-12-01 $1 151,95 $15,51 74,25

2014-12-01 $1 256,25 $18,76 66,97

2013-12-01 $1 399,56 $23,53 59,48

2012-12-01 $1 679,83 $31,63 53,11

2011-12-01 $1 567,96 $35,56 44,10

2010-12-01 $1 230,75 $20,51 60,01

2009-12-01 $982,65 $14,77 66,53

2008-12-01 $880,21 $14,98 58,78

2007-12-01 $704,68 $13,51 52,15

2006-12-01 $611,54 $11,83 51,68

2005-12-01 $448,98 $7,39 60,74

2004-12-01 $409,81 $6,69 61,29

2003-12-01 $367,63 $4,95 74,29

2002-12-01 $312,86 $4,61 67,94

2001-12-01 $271,13 $4,39 61,81

2000-12-01 $276,68 $4,91 56,41





І таки стало цікаво, чому від нас останнім часом стали відкуповуватись меншою кількістю як золотників так і срібняків?

З інфляцією долярів це не може бути пов`язане, бо та від листопада 99р. -- всього 1.93



Втім, зі сріблом все ж щось таке і мало статись, бо як бачу, в останнє десятиліття воно чомусь дуже вже нетипово відставало від золот:







Та і зростання золот якось не дуже вражає за останні сорок років...

Хоча, можливо, то зависока база порівння, бо там десь якраз у 1981 був максимум металів?



Але хай там як -- цьогорічне зростання хіба що ледь-ледь виправдало десятиліття простою з 84 і аж по 2003, а для срібла -- взагалі по 2005, а з корекцією інфляції взагалі х.з. ще скільки років треба додати.

Бо від лиспопада 1984 по 2025 -- доляр впав у 3.1 рази...







На тому ж таки сайті є дані і для SP500.

Теж взяв їх за ті 4 десятиліття.

І порівняв із золотами-сріблами:







І це таки цікаво...

У 84р всього 21 срібняк або менше половини золотого просили за одне SP.

У 2000 вкінець всі показились -- понад 5 золотих або 292 срібняки... 😳🙀😱



Внаслідок чого були вирвані роки SP аж по 12-13рр. І ще трошки на інфляцію...



Далі, після 2008р, вже золота трошечки загнались і їм зробили вирвані роки аж по 19-20рр. І ще кілька на інфляцію...



У 25р. знову було схоже, що повторюється мутне співвідношення метал/SP як і перед 2000, але цікава гра Трампів, Бафетів та інших -- пригальмувала фонду, і підштовхнула метали, які й так вже відстають майже 4кратно за ці 4 десятиліття... 🤦

Можливо, добряче заробили і для себе, але ж мабуть таки змусили людей диверсифікуватись, і якось врівноважили ринки.

Абс.показники і справді мають страшнувато великі значення.

Але добре, що хоч відносні пішли у блідішу зону (для найбільших, багатотрильйонних активів).



І ще й така активна діяльність на тему припинення війни -- що більше умов путлєр ставитиме проти пропозицій значимих людей світу, то більше буде схожий на лайно, що і треба було довести.



Все-таки вражає, як часто того ж таки Трумпа люблять називати чи тупим, чи маразматичним. І це запросто можуть бути ті люди, що кілька верхніх шарів капусти таки викидають...

Підбираються до річних максимумів, що були у вересні.



А те, що купував місяць тому, якось не надто і чекаючи прибутків -- вже показує майже +17% 😳

І є відчуття, що купувати ще -- явно пізно.





Золота нервово курять збоку...:







Ще, до речі, цікаво нерівномірне зростання бачу в економік світу.



ibkr пише для для єврових etf (нехеджованих):

* sxr8, vuaa, sc0h (sp500, але у євровому etf) -- всього лише 3.67..3.69%,

* iwda, sppw (увесь розвинутий світ) -- 6.82..6.9%,

* qdve (лише технолог.США) -- 9.12% (так і не догнало світ),

* xaix (лише насдаковий індекс ШІ і бігдати США) -- 14.15%... --- і цей теж трохи недотягнув,

* exus (розвинутий світ, але без США) -- 16.36%, 😳



Ай донт андерстент, вос іс коїться... 😂😹



Донні, друже, шо з обличчям? 🤔 Це вже грейтегейн, чи воно настане трішечки папізже?

Як доляр і амер.ринок міг так впасти відносно Світу і навіть загроженої війною Європи?



До речі, про Європу. Якій війна гупає у двері.

Донні, бадді, краще не дивись... 🤦

Бо це зростання за рік etf-ок розвинутих країн Європи:



19.9%, veur, -- VGK Vanguard FTSE Developed Europe US9219438580 IE00B945VV12 (т. VEUR)

(і це не за рахунок зростання євр, бо пише 35.15% 🙀😱 для долар.версії фонду),

20.06%, spyw, -- EUDI SPDR S&P Euro Div. Aristocrats — IE00B5M1WJ87

20.40%, imeu -- IEUR iShares Core MSCI Europe US46432F1011 IE00B4K48X17?? (т. IMEU),

20.78%, EXSA iShares STOXX Europe 600 — DE0002635307,

21.62%, sc0d, -- FEZ SPDR EURO STOXX 50 US78463X2027 IE00B60SWX25 (т. EUE)

,

фальш.ісін. геміня підсунула: EZU iShares MSCI Eurozone US4642866089 IE00B52MJY50 (т. IDZE), але це 39.66% у $ 🤦🤦





