щоб спонсорпувати нікарагуанських контрас (вже "кросавчики") США таємно продавали зброю іранському Хомейні, хоча офіційно підтримували іракського Саддама(теж "кросава") , у т.ч. зброєю. Тобто це перш за все бізнес, а якщо бізнес надприбутковий то бізнесмен продасть пістолет з якого застрелять, не кажучи про усунення конкурентів чи пацифистів.



раціональний та етичний підхід, який останніми роками стає дедалі популярнішим серед світових інвесторів. Такий підхід називається «Freedom-weighted investing» ( інвестування з урахуванням рівня свобод ) або «Ex-Autocracy».

​Ось конкретні тікери та стратегії, як виключити агресивні режими з вашого портфеля:



​1. Фонди, що базуються на рівні свобод

​Найвідомішим інструментом тут є:

​FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) — це «золотий стандарт» для вашого запиту.

​Як він працює: Фонд інвестує лише в ті країни, що розвиваються, які мають високі показники людських та економічних свобод (за даними інституту Cato та Fraser).

​Кого там НЕМАЄ: Китаю, московії, Ірану, Саудівської Аравії, Єгипту та інших автократій.

​Хто там Є: Тайвань, Чилі, Південна Корея, Польща, Бразилія.

​Чому це круто: Ви інвестуєте в країни, де поважають приватну власність, а отже, ваші гроші в більшій безпеці.



​2. Фонди «Увесь світ без Китаю»

​Оскільки Росія та Іран вже фактично виключені зі світових індексів через санкції, головна «токсична» частка в звичайних фондах — це Китай. Для цього існують спеціальні «Ex-China» тікери:

​EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) — ви отримуєте весь потенціал країн, що розвиваються, але без жодної акції китайських компаній.

​VEXC (Vanguard Emerging Markets ex-China ETF) — аналог від Vanguard з дуже низькою комісією.



​3. Розроблені ринки (Safe Havens)

​Якщо ви хочете максимально обмежити себе демократичними країнами з верховенством права, ваш вибір — Developed Markets:

​VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) — інвестує в Канаду, Європу, Японію, Австралію. Тут за визначенням немає диктатур.

​VOO або VTI — це 100% США. Попри внутрішні суперечки, це все ще найбільш прозорий та юридично захищений ринок у світі.





​Резюме: Як зібрати «Портфель Вільних Людей»?

​Якщо ви хочете розумну диверсифікацію без «злих» країн, ваш портфель може виглядати так:



Частка Тікер Що це?

50% VOO або VTI Кращі компанії США (Apple, Microsoft, Google).

30% VEA Розвинені країни (Японія, Німеччина, Британія, Франція).

20% FRDM Країни, що розвиваються, з високим рівнем свободи (Тайвань, Південна Корея, Польща).



Чого ви досягаєте цим складом:

​Географія: Увесь світ охоплений.

​Безпека: Жодних інвестицій у диктатури , які можуть конфіскувати активи або почати війну.

​Етика: Ваші гроші працюють на розвиток вільних суспільств.

​Маленька деталь: Росія вже кілька років має «нульову» вагу в міжнародних індексах (вона заблокована), а Іран ніколи не був доступний через звичайні ETF. Тож головний ворог вашої стратегії зараз — це Китай, і тікери FRDM або EMXC повністю вирішують цю проблему.





​4. Ринок акцій окремих країн

​Деякі великі ринки суттєво відстали від американського S&P 500:

​Індія: Після років бурхливого зростання, у 2025 році ринок перегрівся. У доларах він практично стояв на місці, а в євро показав падіння на -10%..-12%.

​ Бразилія та Мексика: Через політичну нестабільність та торговельні суперечки з США, їхні індекси в євро також опинилися у "червоній зоні" (-5%..-8%).

​Порівняння результатів за 2025 рік (у €):



Актив Результат у € Статус відносно США

S&P 500 (США) +3,9% Точка відліку

Нерухомість США ~ -2% Гірше

Нафта (Brent) ~ -7% Значно гірше

Держоблігації США ~ -10% Провал року

Ринок акцій Індії ~ -11% Провал року



Примат написав: вкладывать нужно в своё здоровье и образование вкладывать нужно в своё здоровье и образование

теж цікаво...і чи не нарахують там потім якісь страшні % за “кредит”?бо не завжди ж є і ліміти на переказ-поповнення, навіть якщо плюнути на кінські комісії для малих сум...run... 😂😹Ibkr дасть колись звіт у податкову.Але як вже був реаліз.прибуток -- то що вже тут...Хоча таки страшно йти у нашу податк.Вже десь півроку вимагають гроші за “зайві м2”Хоча квартира спочатку була продана, а лише потім куплена інша.Витратив час у відпустці аби зайти, не змогти дочекатись ел.черги, але таки написати заяву, зробити дорогі ксерокопії, кинути у скриньку -- але лише хвильки розійшлись у тканині простору й часу.Дуже туга організація. 😒Тепер пробую через інет-кабінет щось зробити, але...І, все-таки, я дуже далекий він іран.думок вважати амер “сатаною”...Та й узагалі, найбільші ненависники Штатів -- то, чомусь, водночас і наймерзенніші країни світу (московія, кндр, іран, китай...), де катування людей є нормою.Але вереск у світі саме про кількох убитих цивілів у Штатах (що є, було, і буде тупо статистично щороку), але нема вереску про страждання рабів у країнах зла...Чи аж дуже згубний вплив чинить політика Трампа? Саме на Захід і його цінності.Х.з.Подейкують, ніби він виштовхує Штати зі світ.економіки. Бо ЄС та інші країни налагоджують торгівлю з меншими митами.Але от бачу інший цікавий вплив від поведінки Трампа -- злі країни можуть думати про роз`єднання Заходу і розслабляться.А от уявімо, що Захід був би як єдине, монолітне, непорушне ціле. Як би реагував світ?Чи не змушувало би це до ідей типу “покидьки всього світу -- єднайтеся!” 🤢Х.з., але може так статись, що Трамп колись та отримає справді ту премію миру.Хоч би і за те, що гарно розіграв партію на тему “поганий коп, хороший коп”, і не допустив зло до кристалізації та обростання безхребетними посіпаками...І ще коли оцінюємо поведінку Трампа, то постійно пригадуймо, що наше ВВП (дотаційне наполовину) -- це десь так 1/150 його країни...Докуплю таки акцій Штатів.Бо на них знижка. 😂😹А ще, можливо, якісь розвивальні країни глянути?З тих, які нині теж зі знижками:Але Корея, Польща -- то надто велике зростання було торік. Пізно вже пити боржому, купувати тобто.Є ж дешевші варіанти:абсолютно всі активи вкладати? 😳я чомусь погано уявляю як це зробити...навіть якщо вишукувати якусь суперогранік їжу -- то це, мабуть, всього 10-20тис грв на міс.фізичн.вправи -- це майже безкоштовно... вся сила земн.гравітації безплатно на це працює..., цінуйно її! 😂😹освіта?купувати навчання в універах аж до старості чи й смерті?цікаво було би почитати якісь відгуки на цю тему -- як такі “інвестиції” потім повертаються? 🤔