Легалізований в Україні понад п’ять років тому гральний бізнес продовжує наповнювати державний бюджет.
Дивися повний текст
На скільки азартні ігри поповнюють дербюджет України (інфографіка)
Додано: Сер 17 гру, 2025 19:54
На скільки азартні ігри поповнюють дербюджет України...
> У 2025 році до бюджету заклали 1 млрд 295,7 млн очікуваного доходу. З січня по жовтень бюджет вже отримав 1 млрд 312,4 млн, тобто — план також буде перевиконано.
> У 2026 році від ліцензій на гральний бізнес уряд розраховує отримати 1 млрд 062,1 млн грн.
А вот с этого места падения даже ожиданий поподробнее, пожалуйста. Льготу для казино какую-то добавили? У игравших мобилизованных деньги закончились?
