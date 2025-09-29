RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:03

Finance.ua: Як правильно закрити рахунок валютної...

Пропонуємо до обговорення:
Покроково розповідаємо, що саме треба зробити і куди звертатися
Як правильно закрити рахунок валютної картки, щоб потім не виникли питання ні у вас, ні у банку, в якому ви обслуговувалися? Для цього необхідно заздалегідь виконати певні обов'язкові дії.

Дивися повний текст Як правильно закрити рахунок валютної картки, щоб потім не виникли питання
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:04

Всё это хорошо (хотя кое-что совсем уж параноидально), но в чём специфика именно валютной карты? Для гривневой процедура какая-то другая? В чём именно?
