RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Готівка чи
картка: як в Європі та США...

Finance.ua: Готівка чи картка: як в Європі та США...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 23:37

Finance.ua: Готівка чи картка: як в Європі та США...

Пропонуємо до обговорення:
Який із цих способів переважає та що варто знати українцям
Мільйони українців живуть, подорожують або ведуть бізнес у країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Для комфортного перебування за кордоном важливо знати місцеві особливості, зокрема — як оплачувати товари та послуги. Розповідаємо все, що варто знати про використання готівки та банківських карток у країнах Європи та США.

Дивися повний текст Готівка чи картка: як в Європі та США розраховуються за покупки
D2
 
Повідомлень: 446
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 23:37

> Варто пам’ятати про обмеження Нацбанку на витрати ― до 100 тис. грн в еквіваленті на місяць для всіх карток одного банку.

Вряд ли нужно помнить то, чего не существует. У НБУ для трат за рубежом таких лимитов четыре:
- переводы (если уже поехал, то не особо актуально), оплата на MCC quasi-cash - 100к в месяц для всех валютных карт банка и 0 для гривневых;
- покупка гривнекартой - 100к для всех гривнекарт банка;
- покупка валютной картой MCC 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазини монет та марок) - 100k для всех валютных карт банка;
- покупка валютной картой 6513 (агенти та менеджери з нерухомості) - 500k для всех валютных карт банка;

Для типичного туриста, который скупкой драгметаллов и квартир не увлекается, покупки с валютных карт без ограничений, если я ничего не пропустил.

> Для подорожі до США варто мати кредитну картку. Хоча дебетові картки зазвичай приймають, з кредиткою набагато простіше: менші депозити в разі оренди авто та бронюванні готелів, плюс захист від шахрайства.

Меня терзает смутное сомнение, что для карт укрбанков защита от мошенников у дебеток и кредиток чем-то отличается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6301
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Чи вигідно бути кіберспортсменом та скільки...
D2 » Чет 04 гру, 2025 11:49
1 6291
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 гру, 2025 11:49
sergii_kuk
Finance.ua: Швидко, зручно і безпечно: як купити біткойн...
D2 » Сер 26 лис, 2025 19:20
1 3127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лис, 2025 19:20
arinapiramidina20000
Finance.ua: Податок 50% для банків: як рішення нардепів...
D2 » Пон 24 лис, 2025 15:50
1 1370
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лис, 2025 15:50
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4434)
17.12.2025 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.