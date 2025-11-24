Finance.ua: Готівка чи картка: як в Європі та США...

Додано: Сер 17 гру, 2025 23:37

> Варто пам’ятати про обмеження Нацбанку на витрати ― до 100 тис. грн в еквіваленті на місяць для всіх карток одного банку.



Вряд ли нужно помнить то, чего не существует. У НБУ для трат за рубежом таких лимитов четыре:

- переводы (если уже поехал, то не особо актуально), оплата на MCC quasi-cash - 100к в месяц для всех валютных карт банка и 0 для гривневых;

- покупка гривнекартой - 100к для всех гривнекарт банка;

- покупка валютной картой MCC 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазини монет та марок) - 100k для всех валютных карт банка;

- покупка валютной картой 6513 (агенти та менеджери з нерухомості) - 500k для всех валютных карт банка;



Для типичного туриста, который скупкой драгметаллов и квартир не увлекается, покупки с валютных карт без ограничений, если я ничего не пропустил.



> Для подорожі до США варто мати кредитну картку. Хоча дебетові картки зазвичай приймають, з кредиткою набагато простіше: менші депозити в разі оренди авто та бронюванні готелів, плюс захист від шахрайства.



Меня терзает смутное сомнение, что для карт укрбанков защита от мошенников у дебеток и кредиток чем-то отличается.