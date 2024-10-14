|
День фінансів: шаг замість копійки, особові інвестиційні...
Додано: П'ят 19 гру, 2025 07:34
Пропонуємо до обговорення:
Четвер, 18 грудня. У Мінфіні розповіли, як планують впроваджувати ПДВ для ФОПів, а також — для чого створюють реєстр рахунків і сейфів. НКЦПФР презентувала законопроєкт щодо особових інвестиційних рахунків, а Рада підтримала перейменування копійки в шаг.
День фінансів: шаг замість копійки, особові інвестиційні рахунки, реєстр рахунків і сейфів
Додано: П'ят 19 гру, 2025 07:34
Ось уже не знають куди гроші витратити. Навіщо щось перейменовувати, якщо це простіше скасувати Хто користується копійками?
