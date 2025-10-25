|
Україна посіла перше місце у світі за використанням...
Додано: Суб 20 гру, 2025 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2025 році стала світовим лідером за практичним використанням криптовалют. Перші місця країна зайняла одразу в кількох міжнародних рейтингах. Ключовий показник — першість у світі за співвідношенням обсягу операцій зі стейблкоїнами до ВВП, а також лідерство за інтенсивністю їх реального використання.
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
R2
Робот новин
Повідомлень: 100701
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 10:19
Учитывая, что в Украине расчёты криптой запрещены и даже за просто продажу крипты секир башка от блокировки банковских счетов до посадки, такой себе повод для гордости. Примерно, как лидерство в применении долларов вместо карбованцев в 90х.
moveton
Повідомлень: 6333
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 777 раз.
