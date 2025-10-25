RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна посіла перше місце у світі за використанням...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Суб 20 гру, 2025 10:19

Україна посіла перше місце у світі за використанням...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2025 році стала світовим лідером за практичним використанням криптовалют. Перші місця країна зайняла одразу в кількох міжнародних рейтингах. Ключовий показник — першість у світі за співвідношенням обсягу операцій зі стейблкоїнами до ВВП, а також лідерство за інтенсивністю їх реального використання.

Дивися повний текст
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
Суб 20 гру, 2025 10:19

Учитывая, что в Украине расчёты криптой запрещены и даже за просто продажу крипты секир башка от блокировки банковских счетов до посадки, такой себе повод для гордости. Примерно, как лидерство в применении долларов вместо карбованцев в 90х.
Форум:
