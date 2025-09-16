RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Райффайзен Банк переміг у
міжнародній премії від ГД ООН...

Райффайзен Банк переміг у міжнародній премії від ГД ООН...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 10:05

Райффайзен Банк переміг у міжнародній премії від ГД ООН...

Пропонуємо до обговорення:
Райффайзен Банк переміг у міжнародній премії від ГД ООН в Україні за проєкти у сфері CSR та інклюзії

Дивися повний текст
Райффайзен Банк переміг у міжнародній премії від ГД ООН в Україні за проєкти у сфері CSR та інклюзії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100705
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Професія фінансовий аналітик: від чого залежить зарплата...
R2 » Пон 20 жов, 2025 12:11
1 3504
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 жов, 2025 12:11
anton_vasiliiev7
Угорщина не відмовиться від російської нафти попри...
R2 » Сер 24 вер, 2025 09:35
1 4503
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 вер, 2025 09:35
yuluk
«Нова пошта» має намір відкрити банк з обмеженою...
R2 » Вів 16 вер, 2025 22:47
1 430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 вер, 2025 22:47
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.