Експерти назвали переоцінений смартфон 2025 року (фото)
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:41
Пропонуємо до обговорення:
Смартфон Motorola Edge 70 продемонстрував хороші результати під час тестування, однак експерти вважають надто дорогим, враховуючи низку компромісів порівняно з його попередником. Motorola Edge 70 входить в успішну серію Edge, що охоплює сегменти від середнього до субфлагманського.
Дивися повний текст Експерти назвали переоцінений смартфон 2025 року (фото)
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:41
При цьому смартфон дещо дешевший та коштує близько 8 000 євро.
Це дешево?)
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:21
Цілі 8000 євро?
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:07
Виправте помилку : смарт не коштує 8000 євро. Забагато нулів)))
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:42
Телефон Edge 70 вирізняється тонким корпусом товщиною менш як 0,24 дюйма, що дозволяє йому конкурувати з Apple iPhone Air та Samsung Galaxy S25 Edge. При цьому смартфон дещо дешевший та коштує близько 8 000 євро.
За 8000 євро !!!!!!!!!
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:50
Смартфон коштує близько 8 000 євро. Це повний трампець! Ви що там таке в редакції п'єте чи курите?
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:36
8000 євро?
Додано: Нед 28 гру, 2025 20:38
8 тисяч євро? Серйозно? І це на сайті про фінанси☝️
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:21
Заберіть один нуль від ціни, не лякайте зацікавлених людей :)
Додано: Сер 31 гру, 2025 00:35
8000? Щось дуже дешево, може 80000?))
Думав тачку брати, мабуть краще візьму мото едж 70)
