Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 гру, 2025 06:07
Пропонуємо до обговорення:
Все більше автовласників в Україні обирають індивідуальні номерні знаки. Це персоналізовані комбінації символів, які дозволяють вирізнити транспортний засіб. Водночас у водіїв часто виникає питання, чи потрібно возити з собою номерні знаки, отримані під час первинної реєстрації, після встановлення індивідуальних.
Дивися повний текст Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення індивідуальних — пояснення МВС
