У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
Додано: Сер 31 гру, 2025 13:09
Пропонуємо до обговорення:
У 2026 році в Україні запустять єЧек — національний електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.
Дивися повний текст У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
Додано: Сер 31 гру, 2025 13:09
Шановні читачі, на Вашу думку, які ризики або мінуси Ви бачите у впровадженні «єЧеку»?
