Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Ціни на мідь найбільше
зросли з 2009 року

Ціни на мідь найбільше зросли з 2009 року
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 01:45

Ціни на мідь найбільше зросли з 2009 року

Пропонуємо до обговорення:
Мідь прямує до найбільшого річного стрибка цін за понад десять років, оскільки мита США, перебої з постачанням і страх глобального дефіциту розкрутили шалену фінальну хвилю ралі наприкінці року.

Дивися повний текст
Ціни на мідь найбільше зросли з 2009 року
Форум:
