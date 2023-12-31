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Форумчани року 2026
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Додано: Пон 18 тра, 2026 11:17
За 11.05.2026 - 17.05.2026
Hotab - найбільша кількість +1
moveton - повідомлення з найбільшою кількістю +1
klug - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Hotab
shapo
smdtranz
M-Audio
jabba
moveton
Frant
lloydbanksua
fox767676
WallNutPen
Топ-10 по другому пункту:
moveton Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення
smdtranz Повідомлення
shapo Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
hxbbgaf Повідомлення
Frant Повідомлення
smdtranz Повідомлення
Топ по третьому пункту:
klug
jabba
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Додано: Пон 25 тра, 2026 13:00
За 18.05.2026 - 24.05.2026orest
- найбільша кількість +1orest
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- найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1Топ-10 по першому пункту:
orest
Бетон
baraka
shapo
Сибарит
Ірина_
Navegantes
Ой+
akurt
rjkzТоп-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
Бетон Повідомлення
Бетон Повідомлення
baraka Повідомлення
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Додано: Пон 01 чер, 2026 10:47
За 25.05.2026 - 31.05.2026Striker
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Василь-Рівне Повідомлення
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rjkz Повідомлення
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LEXX Повідомлення
посетитель ПовідомленняТоп по третьому пункту:
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Додано: Пон 08 чер, 2026 11:36
За 01.06.2026 - 07.06.2026
Хомякоид - найбільша кількість +1
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Ой+ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
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shapo
vitaxa2006
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Ой+
Water
Amethyst
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Додано: Пон 15 чер, 2026 11:56
За 08.06.2026 - 14.06.2026
Бетон - найбільша кількість +1
vitaxa2006 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Бетон
orest
Сибарит
vitaxa2006
Faceless
rjkz
BIGor
Shaman
henrykwinto88
budivelnik
Топ-10 по другому пункту:
vitaxa2006 Повідомлення
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Козак-характерник
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:39
Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
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Investor_K
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Додано: Пон 22 чер, 2026 10:46
За 15.06.2026 - 21.06.2026
airmax78 - найбільша кількість +1
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 07:26
Investor_K написав:
Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
Show must go on!
Він не дасть интервью, бо статус - сумнівний. Контент у людини пустий.
За що ми любимо Інвестора_К?
Investor_K написав:
Одна справа, коли переможцем стає заслужена людина. Наприклад, сибарит або Shaman. Достойні люди з відповідною освітою та експертизою. Дуже цікаві фахові повідомлення. Така історія надає форуму додаткової цінності.
А в нашій ситуації - людина без належної освіти та знань, але з використанням шахрайських методів досягнення цілей.. Це ж дискредитація конкурсу та форуму у цілому.
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Investor_K
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