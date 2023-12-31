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Форумчани року 2026

Форумчани року 2026
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 11:17

Re: Форумчани року 2026

За 11.05.2026 - 17.05.2026
Hotab - найбільша кількість +1
moveton - повідомлення з найбільшою кількістю +1
klug - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Hotab
shapo
smdtranz
M-Audio
jabba
moveton
Frant
lloydbanksua
fox767676
WallNutPen

Топ-10 по другому пункту:
moveton Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення
smdtranz Повідомлення
shapo Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
hxbbgaf Повідомлення
Frant Повідомлення
smdtranz Повідомлення

Топ по третьому пункту:
klug
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 13:00

За 18.05.2026 - 24.05.2026
orest - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
orest - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
orest
Бетон
baraka
shapo
Сибарит
Ірина_
Navegantes
Ой+
akurt
rjkz

Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
Бетон Повідомлення
Бетон Повідомлення
baraka Повідомлення
baraka Повідомлення
orest Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 10:47

За 25.05.2026 - 31.05.2026

Striker - найбільша кількість +1
Striker - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Hotab - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:

Striker
rjkz
Бетон
smdtranz
Hotab
Хомякоид
M-Audio
Ой+
LEXX
Shaman

Топ-10 по другому пункту:

Striker Повідомлення
Striker Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення
Hotab Повідомлення
Striker Повідомлення
Бетон Повідомлення
rjkz Повідомлення
smdtranz Повідомлення
LEXX Повідомлення
посетитель Повідомлення


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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 11:36

Re: Форумчани року 2026

За 01.06.2026 - 07.06.2026
Хомякоид - найбільша кількість +1
vitaxa2006 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Ой+ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Хомякоид
Бетон
won
orest
shapo
vitaxa2006
Hotab
Ой+
Water
Amethyst

Топ-10 по другому пункту:
vitaxa2006 Повідомлення
sergey_sryvkin Повідомлення
orest Повідомлення
Hotab Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
GALeon Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:56

Re: Форумчани року 2026

За 08.06.2026 - 14.06.2026
Бетон - найбільша кількість +1
vitaxa2006 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Бетон
orest
Сибарит
vitaxa2006
Faceless
rjkz
BIGor
Shaman
henrykwinto88
budivelnik

Топ-10 по другому пункту:
vitaxa2006 Повідомлення
Бетон Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 09:39

Re: Форумчани року 2026

Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
Show must go on!
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 10:46

Re: Форумчани року 2026

За 15.06.2026 - 21.06.2026
airmax78 - найбільша кількість +1
moveton - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
airmax78
tester3373
moveton
Water
Ой+
Сибарит
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 11:49

За 22.06.2026 - 28.06.2026
orest - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
dimo_0n - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:

orest
rjkz
slonomag
BIGor
smdtranz
moveton
Дюрі-бачі
sergey_sryvkin
Бетон
boshetyn

Топ-10 по другому пункту:

orest Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення
rjkz Повідомлення
boshetyn Повідомлення
moveton Повідомлення
smdtranz Повідомлення
sergey_sryvkin Повідомлення
orest Повідомлення
slonomag Повідомлення
BIGor Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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