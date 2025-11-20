RSS
Чому курс долара б’є
рекорди — пояснення експерта

Чому курс долара б’є рекорди — пояснення експерта
Сер 07 січ, 2026 16:58

Чому курс долара б’є рекорди — пояснення експерта

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 7 січня на рівні 42,56 грн, що стало рекордним показником. Водночас коливання курсу долара та євро наприкінці та на початку року мають переважно сезонний характер.

Чому курс долара б’є рекорди — пояснення експерта
Сер 07 січ, 2026 16:58

"Якщо зростання курсу відбувається навіть на 50 копійок при курсі долара 42−43 гривні, то ця різниця становить менше одного відсотка"

Вот с такой совсем не школьной арифметикой и живём.
