У Нацбанку пояснили, чи потребуватиме додаткових витрат...
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:11
Пропонуємо до обговорення:
В інтернеті та в окремих медіа поширюється інформація про те, що реалізація ініціативи зі зміни назви розмінної монети «копійка» на «шаг» нібито потребуватиме значних додаткових витрат. Як «доказ» наводиться твердження про закупівлю Національним банком обладнання для знищення копійок, які нібито мають бути вилучені з обігу після зміни назви монет.
Дивися повний текст У Нацбанку пояснили, чи потребуватиме додаткових витрат заміна назви монет «копійка» на «шаг»
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:12
Клоуни, просто клоуни
