RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У Нацбанку пояснили, чи
потребуватиме додаткових витрат...

У Нацбанку пояснили, чи потребуватиме додаткових витрат...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 23:11

У Нацбанку пояснили, чи потребуватиме додаткових витрат...

Пропонуємо до обговорення:
В інтернеті та в окремих медіа поширюється інформація про те, що реалізація ініціативи зі зміни назви розмінної монети «копійка» на «шаг» нібито потребуватиме значних додаткових витрат. Як «доказ» наводиться твердження про закупівлю Національним банком обладнання для знищення копійок, які нібито мають бути вилучені з обігу після зміни назви монет.

Дивися повний текст
У Нацбанку пояснили, чи потребуватиме додаткових витрат заміна назви монет «копійка» на «шаг»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100728
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 23:12

Клоуни, просто клоуни
Nickoss1
 
Повідомлень: 279
З нами з: 10.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Німеччині пояснили, що чекає українських мігрантів...
R2 » Чет 27 лис, 2025 04:31
1 543
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лис, 2025 04:32
romanpavlenko370
У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян... 1, 2
R2 » Вів 16 вер, 2025 12:19
13 2436
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 вер, 2025 22:06
Faceless
У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати...
R2 » Чет 03 кві, 2025 10:34
1 909
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 10:34
urijromanov945

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.