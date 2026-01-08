RSS
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:38

Finance.ua: Як оформити нерухомість на дитину

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про правовий статус, способи та специфіку оформлення та які необхідні документи
Часто люди, які мають бажання придбати нерухомість для дітей не зовсім розуміють деяких нюансів таких правочинів. Інколи плутаються навіть юристи, хоча насправді все не так вже й складно. Головне, що треба розуміти, – чинне законодавство України дозволяє неповнолітнім особам мати у власності нерухоме майно. Різняться лише умови та способи щодо його набуття.

Дивися повний текст Як оформити нерухомість на дитину
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:38

Шановні читачі!

Чи стикалися Ви з труднощами або неочевидними нюансами під час оформлення нерухомості на неповнолітнього?
Поділіться, будь ласка, досвідом.
