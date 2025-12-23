|
|
|
Експерт спрогнозував, чого чекати від курсу долара і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 січ, 2026 10:17
Пропонуємо до обговорення:
Головний вплив на ситуацію на валютному ринку у 2026 році чинитиме війна (її продовження або зупинка). Другим важливим чинником стане зовнішня фінансова допомога.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, чого чекати від курсу долара і євро у 2026 році
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100730
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 10:17
Треба вкладатись в ОВДП
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11268
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 10:32
Investor_K написав:
Треба вкладатись в ОВДП
В дрова
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42048
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|