Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Більшість українців очікують
економічно важчий рік —...

Більшість українців очікують економічно важчий рік —...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 11:17

Більшість українців очікують економічно важчий рік —...

Пропонуємо до обговорення:
64% українців переконані, що 2026 рік буде економічно важчим, ніж 2025. Ще 11% респондентів очікують економічного зростання і процвітання, а 22% не чекають змін.

Дивися повний текст
Більшість українців очікують економічно важчий рік — опитування
Нічого доброго з імператором корупції і брехні Україну звісно не очікує.
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10502)
10.01.2026 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
