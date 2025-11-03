64% українців переконані, що 2026 рік буде економічно важчим, ніж 2025. Ще 11% респондентів очікують економічного зростання і процвітання, а 22% не чекають змін.
Більшість українців очікують економічно важчий рік — опитування
Додано: Суб 10 січ, 2026 11:17
Більшість українців очікують економічно важчий рік — опитування
Нічого доброго з імператором корупції і брехні Україну звісно не очікує.
