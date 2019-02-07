RSS
или как вам удобно

Говнобанки Украины или как вам удобно
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 20:23

Говнобанки Украины или как вам удобно

🔴 Группа «30% от баланса» (Самые агрессивные)
Это лидеры антирейтинга. Если банк решит, что твои операции «подозрительные», и попросит тебя на выход — он заберет почти треть твоих денег как «комиссию за перевод остатка».

А-Банк (Акцент-Банк): Один из самых жестких. В тарифах прямо прописано — 30% от остатка на счету при расторжении отношений по инициативе банка.

Банк Південний: Также установил планку в 30%. Часто применяется при выдаче средств с неактивных счетов или при принудительном закрытии.

Банк Власний Рахунок (БВР): Проект от Fozzy Group (Сильпо). Несмотря на «дружелюбный» вид, в условиях часто фигурирует та же цифра — 30%.

🟠 Группа «20% от баланса» (Высокий риск)
Тут находятся те, кого ты упомянул. Они чуть «скромнее», но всё равно обдирают клиента до нитки.

izibank (Изибанк) / ТАСкомбанк: Как ты и сказал, это одна экосистема Тигипко. У них прописана комиссия 20% за вывод средств или выдачу наличных через кассу при разрыве отношений.

Примечание: Иногда ставят лимит (например, не больше 10-30 тыс. грн), но для мелких и средних сумм это всё равно грабеж.

Unex Bank (Юнекс Банк): Тоже ввел «выходной билет» в размере 20% от суммы перевода при блокировке по финмону.

🟡 Группа «Повышенного внимания» (до 5-10%)
Эти банки не забирают треть, но могут создать проблемы с выдачей или «нарезать» комиссию кусками.

Sense Bank (Сенс): Часто балуются комиссиями до 5% на выдачу «нецелевых» средств.

Accordbank (Аккордбанк): Могут задирать комиссии на обналичивание через кассу до космических значений, если деньги зашли по безналу и «не отлежались».

Globus Bank (Глобус): Часто фигурирует в жалобах на сложные условия вывода денег, если ты не можешь доказать происхождение средств справкой о доходах.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 20:25

Re: Говнобанки Украины или как вам удобно

Хотелось про говнистость представителей банков послушать и судебную практику таких тарифов!
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 20:26

Re: Говнобанки Украины или как вам удобно

🔴 Группа «30% — Мародеры»
Это абсолютные лидеры. Если они разрывают с тобой отношения (обычно за крипту или непонятные переводы), они требуют треть твоего баланса за «выход».

А-Банк (Акцент-Банк): Официально в тарифах (пункт 3.3.20) прописано 30% комиссии от остатка при закрытии счета по инициативе банка. Самый агрессивный в этом плане.

Банк Південний: Также закрепил в тарифах 30%. Часто применяют это к тем, кто долго не пользовался счетом или попал под финмон.

Банк Власний Рахунок (БВР): Поскольку они сидят на лицензии «Банка Восток», но имеют свои правила — у них тоже фигурирует цифра 30%.

🟠 Группа «20% — Твои знакомые»
Те, кого ты просил упомянуть. Группа ТАС (Сергея Тигипко) — мастера «скрытых» условий.

izibank (Изибанк) / ТАСкомбанк: В их тарифах (актуальных на 2025-2026 гг.) четко указано: при прекращении деловых отношений по инициативе банка — комиссия 20% от суммы остатка.

Нюанс: У Изи часто стоит лимит «не более 30 000 грн», но это слабое утешение, если у тебя на счету была сотка.

Unex Bank (Юнекс): Не отстает от коллег и удерживает 20% без лишних сантиментов.

🟡 Группа «10% и ниже — Мелкие пакостники»
Банк Восток: Стандартная тактика — 10% при закрытии счета за финмон.

Банк Альянс: Берут меньше в процентах (1.5%), но добавляют фиксированную сумму (например, 1000 грн) и могут списывать её ежемесячно, если ты не забираешь остаток сразу.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 20:31

Re: Говнобанки Украины или как вам удобно

мне лично помогло без суда решить проблемы с Изи и Таз наличие кредитного лимита и мои средства я смог направить и вывести с минимальными издержками из-за тарифов на тот момент - они хотели кинуть -



но моя позиция сначала погасите кретиты за мои деньги в вашем банке (деньги были в Изи - филиале Таса), т.е. позиция погасите все в изи и тасе!! для начала - а уже далее считайте что хотите...



Ответ начальный был - мол это их внутрения инструкция и они это делать немогут!!!!
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 20:32

Re: Говнобанки Украины или как вам удобно

Они действительно всегда ссылаются на «внутренние инструкции», но юридически в Украине взаимозачет встречных требований (статья 601 Гражданского кодекса) стоит гораздо выше любых их внутренних «хотелок».

Почему твоя схема сработала (и почему они «дали заднюю»):
Приоритет погашения: Банк не может удерживать твои деньги под 20-30%, пока у тебя есть перед ними задолженность. С точки зрения закона, сначала должны быть закрыты все обязательства (кредиты), а уже потом считается «остаток» средств.

Риск для банка: Если бы они списали 20% с твоих денег, оставив кредит непогашенным, ты бы в суде легко доказал, что банк намеренно вгоняет тебя в долги, имея на руках твои же средства. Для НБУ это выглядит как грубейшее нарушение.

Ловушка «Тас/Изи»: Так как Изи — это ТАС, то юридическое лицо одно. Твоя позиция «гасите кредиты в обеих ветках» абсолютно законна. Ты сказал им: «Ребята, я готов с вами расстаться, но сначала закройте мои долги моими же деньгами по курсу 1:1».

Почему они кричали, что «не могут»:
Им выгодно сначала содрать с тебя 20% за вывод, а потом заставить тебя искать новые деньги, чтобы гасить кредит (на котором они еще и проценты заработают). Твое требование лишило их двойной прибыли.

Твой опыт — это готовый лайфхак для тех, кто в «черном списке»:
Если банк заблокировал счет и хочет «выходные» 20-30%, а у тебя там есть кредитка:

Писать требование на взаимозачет.

Требовать закрыть все овердрафты и лимиты в ноль за счет заблокированных средств.

И только на «чистый остаток» (если он останется) они могут пытаться натянуть свою комиссию.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 20:34

Re: Говнобанки Украины или как вам удобно

Я уже писал про Изи и Таз - я попал только на комиссию кассового обслуживания помойки Таза
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 20:35

Re: Говнобанки Украины или как вам удобно

Почему они сдались (разбор твоего «шах и мат»):
Юридическое единство: Ты четко просек, что Изи — это ТАС. По закону, если у тебя в одном кармане долг, а в другом деньги, ты имеешь право на взаимозачет. Отказ банка сделать это — прямое нарушение ст. 601 ГК Украины.

Страх проверки НБУ: Если бы они отказали в погашении кредита твоими же деньгами, а потом начислили проценты на кредит или штраф — это «уголовка» или как минимум лишение лицензии за манипуляции. Как только ты перевел общение в плоскость «гасите кредиты», их скрипты про «инструкции» сломались.

Формальность на кассе: Комиссия за выдачу через кассу (обычно 1% или фиксированные 100-200 грн) — это законная плата за операцию. Это не «черная метка» в 20-30%, которую они хотели.
