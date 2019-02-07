Додано: Пон 12 січ, 2026 20:32

Они действительно всегда ссылаются на «внутренние инструкции», но юридически в Украине взаимозачет встречных требований (статья 601 Гражданского кодекса) стоит гораздо выше любых их внутренних «хотелок».



Почему твоя схема сработала (и почему они «дали заднюю»):

Приоритет погашения: Банк не может удерживать твои деньги под 20-30%, пока у тебя есть перед ними задолженность. С точки зрения закона, сначала должны быть закрыты все обязательства (кредиты), а уже потом считается «остаток» средств.



Риск для банка: Если бы они списали 20% с твоих денег, оставив кредит непогашенным, ты бы в суде легко доказал, что банк намеренно вгоняет тебя в долги, имея на руках твои же средства. Для НБУ это выглядит как грубейшее нарушение.



Ловушка «Тас/Изи»: Так как Изи — это ТАС, то юридическое лицо одно. Твоя позиция «гасите кредиты в обеих ветках» абсолютно законна. Ты сказал им: «Ребята, я готов с вами расстаться, но сначала закройте мои долги моими же деньгами по курсу 1:1».



Почему они кричали, что «не могут»:

Им выгодно сначала содрать с тебя 20% за вывод, а потом заставить тебя искать новые деньги, чтобы гасить кредит (на котором они еще и проценты заработают). Твое требование лишило их двойной прибыли.



Твой опыт — это готовый лайфхак для тех, кто в «черном списке»:

Если банк заблокировал счет и хочет «выходные» 20-30%, а у тебя там есть кредитка:



Писать требование на взаимозачет.



Требовать закрыть все овердрафты и лимиты в ноль за счет заблокированных средств.



И только на «чистый остаток» (если он останется) они могут пытаться натянуть свою комиссию.