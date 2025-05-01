RSS
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:46

Finance.ua: Державні програми кредитування житла: вплив...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти стверджують, що держава активно втручається у ринок нерухомості
Ще зовсім донедавна і первинний, і вторинний ринки житла, за оцінками окремих аналітиків, перебували у стані стагнації. Однак упродовж останніх пів року, а особливо в останні місяці, ситуація почала поступово змінюватися: ринок оживає та поступово відновлює активність. То чи дійсно на ринку нерухомості вже закріплюється відповідний тренд і яким чином впливають державні програми кредитування громадян на нього?

Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:47

Шановні читачі!

Наскільки, на Вашу думку, державні програми (єОселя, Держмолодьжитло) реально допомагають звичайним українцям, а не лише формально покращують статистику?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:52

Re: Finance.ua: Державні програми кредитування житла: вплив.

  Ірина_ написав:ям, а не лише формально покращують статистик
мій досвід і досвід звернень колег до єОселі показує, що вона спроєктована так, що житло можуть купити тільки люди з великою зарплатою, для яких це буде інвестиція, а не реально єдине необхідне житло. Військові, вчителі, ВПО отримують кредит з малим першим внеском околонульовою ймовірністю.
Програми підняли ціни на нове житло.
