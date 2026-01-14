|
Релігія
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 січ, 2026 08:00
Banderlog
подивився на біографії твоїх владик(генералів церкви= митрополитів рпц) (хто де народився, як прийшов до сану)
Агафа́нгел (в миру Са́ввін Олексі́й Миха́йлович; 2 вересня 1938, с. Бурдіно, Тербунський район, Липецька область, Російська РФСР, СРСР) — український релігійний та політичний діяч російського походження.
У 1995—2008 — голова Навчального комітету при синоді РПЦвУ. За даними OSINT-розслідування групи Molfar є громадянином Росії[
Агафангел у 1992 року був одним з основних противників митрополита Філарета і одним з основних прибічників збереження єдності з Московським патріархатом
[9]. У 2012 поруч з іншими впливовими членами Синоду запідозрений світськими ЗМІ у спробі перебрати владу в УПЦ (МП) в свої руки, користуючись тяжкою хворобою її предстоятеля митрополита Володимира (Володимир, Митрополит Київський і всієї України (у миру Віктор Маркіянович Сабодан)
РПЦвУ-правильна назва твоєї церкви
Історичний контекст:
До 2007: Церква офіційно називалася Українська православна церква (Московський патріархат).
2007: Зміни в статуті прибрали "Московський патріархат", щоб збільшити підтримку вірян, оскільки приставка знижувала її популярність.
2018: Верховна Рада ухвалила закон, що зобов'язав УПЦ вказати свою приналежність до РПЦ в назві, що спричинило юридичну тяганину.
2022: КСУ визнав закон про перейменування конституційним, підтвердивши необхідність чітко вказувати зв'язок з країною-агресором.
Таким чином, УПЦ (МП) не змінювала назву на "УПЦ МП", а навпаки, намагалася її приховати до ухвалення закону, який змусив її знову підтвердити свій зв'язок з Російською православною церквою.
Banderlog
Россияне должны благодарить Бога за Путина и «благополучное время» патриарх Кирилл.
По его мнению, россияне сейчас живут в «очень благополучное время», ... «Это действительно даётся свыше. Иногда даже думаешь: “Господи, неужели это наяву?” <...> Мы должны быть благодарны Богу за страну, в которой живём, и, откровенно скажу, за власть».
, твій церковний наставник(за якого досі молиться твоя церква кожного поминає в молитвах) каже тобі, що війна -це «очень благополучное время», тобі нравица?
prodigy
Повідомлень: 13046
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3378 раз.
- Подякували: 3360 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:19
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
Примат
Повідомлень: 662
З нами з: 09.12.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 51 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:34
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
flyman
Повідомлень: 42096
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1624 раз.
- Подякували: 2873 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:55
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?
Banderlog
Заблокований
Повідомлень: 4439
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:59
Banderlog написав:
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
Примат
Повідомлень: 662
З нами з: 09.12.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 51 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:06
Примат написав: Banderlog написав:
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
Я вот верю в силу 3.14здюлей
Бетон
Повідомлень: 5913
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 485 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:06
Примат написав: Banderlog написав:
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
Это про буссификацию сейчас?
_hunter
Повідомлень: 11260
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Примат написав:
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
То якого участвує і організовує гоніння на церкву?
Banderlog
Заблокований
Повідомлень: 4439
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:15
Banderlog написав: Примат написав:
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
То якого участвує і організовує гоніння на церкву?
каким образом? тем, что прошу меня не трогать со своей верой и мовой?
Примат
Повідомлень: 662
З нами з: 09.12.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 51 раз.
Примат написав: Banderlog написав: Примат написав:
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
То якого участвує і організовує гоніння на церкву?
каким образом? тем, что прошу меня не трогать со своей верой и мовой?
та хто вас трогає?
Banderlog
Заблокований
Повідомлень: 4439
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
