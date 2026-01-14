Це перша в історії допомога нужденним та психологічна підтримка. Нічого не змінилося, як інституція )
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:21
Це перша в історії допомога нужденним та психологічна підтримка. Нічого не змінилося, як інституція )
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
мабуть дійсно не треба чіпати бандерлога з його віруваннями
я десь рік тому провів чисто інтелектуальну размінку - легку провокацію на тему християнства
так він написав що "аж взбодрився"
але можно здогадуватись що ховалось під цим "взбодрився"
я у схожому випадку від "бадьорості" годин 40 махав руками-ногами по повітрю
а якось обмірковування ходу дискусій на форумі так відбилось на виразі обличчя що продавщиця у м'ясній лавці зненацька зазирнувши в очі виронила товар з рук аж відшатнулася
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:44
Якщо 2 чи 3є збируться в імя Ісуса там і він посеред них.
А щодо юридичності і господарської діяльності це не обовязкове. І юридичність для господарської діяльності теж необовязкова.
Це я тобі як мавший відношення до пожертвувань, господарської діяльності і до церковного кагору кажу
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:44
Согласен.
Во всех развитых странах церковь отделена от государства.
Путин создал почти государственную церковь. До "исламских республик" не дотягивает, но тем не менее.
То, что делал Порошенко, это первый шаг к созданию государственной церкви.
Я атеист и не хожу молиться ни в православную церковь, ни в католическую, ни в протестантскую, ни в мечеть, ни в синагогу. Но признаю право человека ходить в любую из них. Или в какую другую.
Что касается відспівування. Я абсолютно не знаком с внутрицерковными порядками и понятия не имею об отношении разных конфессий к прихожанам других конфессий. Но никто не понесёт відспівувати православного усопшего в мечеть. Возможно, здесь такая же ситуация. Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший - ПЦУ или УПЦ?
И ещё не знаю, будут ли отпевать прихожанина ПЦУ (или УПЦ) в православной церкви, например, Болгарии?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 січ, 2026 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
УПЦ без проблем , они же в "каноническом общении"
ПЦУ скорей всего тоже никто разбираться не будет в порядке букв
а вот толстого, например, отпевала аж армяно-григорианская церковь
ну и проблема скорей всего для рустикальных регионов где вопрос межконфессионального конфликта стоит остро, и религия что-то значит для людей
в Киеве думаю отпоют кто угодно кого угодно, хоть гренландского шамана c бубном
хбгаф с раздражением писал что его папу отпевал московский патриархат, другого под рукой не оказалось
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:36
Не знаю, почему так быстро исчез ваш пост. Сами удалили? Зачем?
Долю дітей сегодня определяют батьки. И не крёстные, а настоящие. Очень давно не слышал, чтобы крёстные играли заметную роль в воспитании детей.
"таку собі православну у хрещені" брать можно - формально вы православная, а насколько уж "истинная" церковь не знает и проверять "истинность" не берётся.
Думаю, с відспівуванням так же - если принесут погибшего и сами родственники не будут подчёркивать, является ли он прихожанином ПЦУ или УПЦ, священник этого не определит. Разве что в относительно небольших сёлах, где все всех и обо всём знают.
Но, думаю, прав fox767676 - это проблема "для рустикальных регионов где вопрос межконфессионального конфликта стоит остро, и религия что-то значит для людей".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 січ, 2026 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
До 2019 року ПЦУ -не було.....
Було 20 000+ церков московського підпорядкування.....
Якісь парафії -перейшли в ПЦУ, якісь не перейшли..
Так само і з людьми - не обовязково що при переході парафії -перейшли парафіяни і навпаки...
Тому є приклади
Коли ПАРАФІЯНИН (особливо військовий який на відміну від бандерлога не хоче ходити в церкву московського підпорядкування) -зміним своє бачання..
А священник того населеного пункту - не змінив..
От і виходить
Хочуть поховати людину - а священник проти..
І тут виникає питання не до ЛЮДИНИ , а до священника який ЗАБОРОНЯЄ... бо в його правах такої ОПЦІЇ не має...
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:39
посмотрите его историю...
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:44
Павло був римський агент
про Ісуса
про походження ісламу
Троїця то вже пізніше, але поки що достатньо для вивчення
|