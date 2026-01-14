|
|
|
Релігія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:02
ЛАД написав:
Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший
деякі люди ніколи не були в церкві (окрім хрещення у віці 3-4 місяці, якого вони звісно не пам'ятають), але за часи пізнього совка , і досі у церкві відспівували всіх комуністів (хоч ті за життя не були "віруючими"), тому вас теж відспівають діти(чи онуки), якщо ви тільки в заповіті не зазначити :
"ЛАДа
ні в якому разі не відспівувати, забороняю"
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13047
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3378 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:07
prodigy написав: ЛАД написав:
Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший
деякі люди ніколи не були в церкві (окрім хрещення у віці 3-4 місяці, якого вони звісно не пам'ятають), але за часи пізнього совка , і досі у церкві відспівували всіх комуністів (хоч ті за життя не були "віруючими"), тому вас теж відспівають діти(чи онуки), якщо ви тільки в заповіті не зазначити :
"ЛАДа
ні в якому разі не відспівувати, забороняю"
Мои дети тоже атеисты, так что им это в голову не придёт.
И некрещённых, насколько знаю, не відспівують.
А те "комуністи" были крещёными.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 14 січ, 2026 16:08, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38284
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:08
fox767676 написав:
мабуть дійсно не треба чіпати бандерлога з його віруваннями
я десь рік тому провів чисто інтелектуальну размінку - легку провокацію на тему християнства
так він написав що "аж взбодрився"
Якщо релігійна тема так чіпляє, то стартаніть окрему гілку та кохайтеся там з цим скільки завгодно - з бандерлогом та іншими небайдужими.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6066
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:30
Banderlog
Ви хотіли сказати віруючих прихожан конкретного патріархату?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37222
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8289 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:32
Це не "гонєнія", а впровадження щодо конкретних кримінальніх дій митрополітів
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13104
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:35
Banderlog
Всі побачили?
Це напевно Будівельник закликає до бунту під час Війни на користо педерації?
Це напевно Будівельник порівнює вірян ПЦУ з вірянами Московського підпорядкування
Це напевно Будіельник створив срач...
То як
Будуть думати ті кому по посаді це треба робити де публічне а де персональне
Де КОРИСНЕ для України
а де Корисне для педерації..
І хто є носієм КОРИСНОГО для України
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27743
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:40
Faceless
так віруючим конкретного патріархату.
-
Banderlog
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4439
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|