Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший
деякі люди ніколи не були в церкві (окрім хрещення у віці 3-4 місяці, якого вони звісно не пам'ятають), але за часи пізнього совка , і досі у церкві відспівували всіх комуністів (хоч ті за життя не були "віруючими"), тому вас теж відспівають діти(чи онуки), якщо ви тільки в заповіті не зазначити : "ЛАДа ні в якому разі не відспівувати, забороняю"
ЛАД написав:Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший
деякі люди ніколи не були в церкві (окрім хрещення у віці 3-4 місяці, якого вони звісно не пам'ятають), але за часи пізнього совка , і досі у церкві відспівували всіх комуністів (хоч ті за життя не були "віруючими"), тому вас теж відспівають діти(чи онуки), якщо ви тільки в заповіті не зазначити : "ЛАДа ні в якому разі не відспівувати, забороняю"
Мои дети тоже атеисты, так что им это в голову не придёт. И некрещённых, насколько знаю, не відспівують. А те "комуністи" были крещёными.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 січ, 2026 16:08, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:мабуть дійсно не треба чіпати бандерлога з його віруваннями я десь рік тому провів чисто інтелектуальну размінку - легку провокацію на тему християнства так він написав що "аж взбодрився"
Якщо релігійна тема так чіпляє, то стартаніть окрему гілку та кохайтеся там з цим скільки завгодно - з бандерлогом та іншими небайдужими.
Banderlog Всі побачили? Це напевно Будівельник закликає до бунту під час Війни на користо педерації? Це напевно Будівельник порівнює вірян ПЦУ з вірянами Московського підпорядкування Це напевно Будіельник створив срач...
То як Будуть думати ті кому по посаді це треба робити де публічне а де персональне Де КОРИСНЕ для України а де Корисне для педерації.. І хто є носієм КОРИСНОГО для України
Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник». https://zaxid.net/news/
Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник». https://zaxid.net/news/
відповіді тут не буде. є нова тема пиши там. Але я там читати не буду мені не цікаво про віру говорити з безбожником. Взагалі не понятно якого тобі треба в моїй церкві? Маєш томосівську то й заводь там свої порядки, хоть геїв вінчайте мені байдуже.