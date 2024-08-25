RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«У сусідів є світло, а у
вас — ні»: в Міненерго...

«У сусідів є світло, а у вас — ні»: в Міненерго...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 21:37

«У сусідів є світло, а у вас — ні»: в Міненерго...

Пропонуємо до обговорення:
Внаслідок ворожих атак та завданих пошкоджень енергоінфраструктури застосовують відключення електроенергії. Тривалість їх буває різною в різних регіонах, а іноді навіть у різних підʼїздах одного будинку. У Міністерстві енергетики пояснили, чому так.

Дивися повний текст
«У сусідів є світло, а у вас — ні»: в Міненерго пояснили, чому тривалість відключень буває різною
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100737
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 21:37

100500й повтор темы. Вот написал бы кто-то статью о обратной ситуации: «У сусідів нема світла, а у вас — є». Почему так может быть и что в таком случае делать. А то вдруг неправильно поступаем.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6477
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду
R2 » П'ят 21 бер, 2025 13:37
1 1217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 бер, 2025 13:37
opryshoklv
Міненерго: До 2050 року половина автомобілів в Україні...
R2 » Чет 26 гру, 2024 09:37
1 973
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2024 09:37
stokoz
Тарифи на світло з 1 вересня
R2 » Нед 25 сер, 2024 15:48
3 1453
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2024 10:00
Hennady

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10581)
14.01.2026 20:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.